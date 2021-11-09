Евросоюз частично приостановил упрощенный визовый режим с Белоруссией

Действие соглашения о реадмиссии с ЕС было приостановлено Минском на фоне миграционного кризиса на восточной границе сообщества. Белоруссия ослабила миграционный контроль на границе с Польшей, Литвой и Латвией, в результате в этом году десятки тысяч мигрантов пытались проникнуть на территорию ЕС. Все три страны — члены ЕС начали строительство заборов на участках границы с Белоруссией, Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и стянули войска к границе из-за скопления мигрантов. Накануне колонна из нескольких тысяч мигрантов предприняла попытку штурма польской границы, которая была отбита. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее обвинял Белоруссию в использовании мигрантов и беженцев для оказания «искусственного давления» на восточную границу ЕС в отместку за персональные и секторальные санкции против республики.