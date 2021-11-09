Газета
Политика

Евросоюз частично приостановил упрощенный визовый режим с Белоруссией

Ведомости

Европейский союз объявил о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, возглавляющий Совет по внутренним делам ЕС.

Граждане Белоруссии, подающие заявление на оформление «шенгена», должны будут предъявлять полный список документов и оплачивать консульский сбор в полном объеме (80, а не 35 евро), а также не смогут рассчитывать на многоразовые визы. Решение распространяется только на белорусских чиновников, в том числе членов официальных делегаций, депутатов парламента и местных советов, членов правительства, судей Конституционного и Верховного судов республики, но не на обычных граждан, говорится в сообщении.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией вступило в силу 1 июля 2020 г. на фоне кратковременного потепления отношений между Брюсселем и Минском, которые вышли на новый виток обострения спустя месяц после президентских выборов в республике. Его цель заключалась в том, чтобы облегчить выдачу белорусам краткосрочных виз.

Одновременно с ним вступило в силу соглашение о реадмиссии, в рамках которого Белоруссия обязалась принимать нелегальных мигрантов, без разрешения попадавших в страны сообщества через ее территорию. В октябре текущего года Минск расторг это соглашение в ответ на санкции ЕС — в Минске заявляли, что из-за европейских рестрикций больше не могут выполнять свои обязательства в рамках договора. В июне, когда стало известно о запуске процесса белорусской стороной, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявляла, что ЕС не намерен разрывать соглашение об упрощении визового режима.

Действие соглашения о реадмиссии с ЕС было приостановлено Минском на фоне миграционного кризиса на восточной границе сообщества. Белоруссия ослабила миграционный контроль на границе с Польшей, Литвой и Латвией, в результате в этом году десятки тысяч мигрантов пытались проникнуть на территорию ЕС. Все три страны — члены ЕС начали строительство заборов на участках границы с Белоруссией, Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и стянули войска к границе из-за скопления мигрантов. Накануне колонна из нескольких тысяч мигрантов предприняла попытку штурма польской границы, которая была отбита. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее обвинял Белоруссию в использовании мигрантов и беженцев для оказания «искусственного давления» на восточную границу ЕС в отместку за персональные и секторальные санкции против республики.

Ранее по теме: Пограничники Белоруссии заявили о движении группы беженцев к границе с Польшей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных