Евросоюз частично приостановил упрощенный визовый режим с Белоруссией
Европейский союз объявил о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Белоруссией. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс, возглавляющий Совет по внутренним делам ЕС.
Граждане Белоруссии, подающие заявление на оформление «шенгена», должны будут предъявлять полный список документов и оплачивать консульский сбор в полном объеме (80, а не 35 евро), а также не смогут рассчитывать на многоразовые визы. Решение распространяется только на белорусских чиновников, в том числе членов официальных делегаций, депутатов парламента и местных советов, членов правительства, судей Конституционного и Верховного судов республики, но не на обычных граждан, говорится в сообщении.
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией вступило в силу 1 июля 2020 г. на фоне кратковременного потепления отношений между Брюсселем и Минском, которые вышли на новый виток обострения спустя месяц после президентских выборов в республике. Его цель заключалась в том, чтобы облегчить выдачу белорусам краткосрочных виз.
Одновременно с ним вступило в силу соглашение о реадмиссии, в рамках которого Белоруссия обязалась принимать нелегальных мигрантов, без разрешения попадавших в страны сообщества через ее территорию. В октябре текущего года Минск расторг это соглашение в ответ на санкции ЕС — в Минске заявляли, что из-за европейских рестрикций больше не могут выполнять свои обязательства в рамках договора. В июне, когда стало известно о запуске процесса белорусской стороной, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали заявляла, что ЕС не намерен разрывать соглашение об упрощении визового режима.
Действие соглашения о реадмиссии с ЕС было приостановлено Минском на фоне миграционного кризиса на восточной границе сообщества. Белоруссия ослабила миграционный контроль на границе с Польшей, Литвой и Латвией, в результате в этом году десятки тысяч мигрантов пытались проникнуть на территорию ЕС. Все три страны — члены ЕС начали строительство заборов на участках границы с Белоруссией, Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и стянули войска к границе из-за скопления мигрантов. Накануне колонна из нескольких тысяч мигрантов предприняла попытку штурма польской границы, которая была отбита. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее обвинял Белоруссию в использовании мигрантов и беженцев для оказания «искусственного давления» на восточную границу ЕС в отместку за персональные и секторальные санкции против республики.