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Премьер Польши заявил о причастности России к миграционному кризису в Белоруссии

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе, передает ТАСС. По его мнению, текущие события на польско-белорусской границе — часть политики России, которая «управляет» действиями белорусского президента Александра Лукашенко.

Увеличение мигрантов на белорусской границе с Евросоюзом — результат действий белорусских властей, отметил Моравецкий. «Белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС», — заявил он. «Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», — подчеркнул польский премьер. 

Лукашенко ранее заявил, что действия, которые предпринимает сегодня Польша в борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Белоруссию, похожи на тренировку или шантаж. 

2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь». 8 ноября в Белоруссии заявили, что на границе Белоруссии и Польши раздаются звуки стрельбы с польской стороны.

Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года. Власти членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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