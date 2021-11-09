Премьер Польши заявил о причастности России к миграционному кризису в Белоруссии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе, передает ТАСС. По его мнению, текущие события на польско-белорусской границе — часть политики России, которая «управляет» действиями белорусского президента Александра Лукашенко.
Увеличение мигрантов на белорусской границе с Евросоюзом — результат действий белорусских властей, отметил Моравецкий. «Белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС», — заявил он. «Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны», — подчеркнул польский премьер.
Лукашенко ранее заявил, что действия, которые предпринимает сегодня Польша в борьбе с потоком нелегальных мигрантов через Белоруссию, похожи на тренировку или шантаж.
2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь». 8 ноября в Белоруссии заявили, что на границе Белоруссии и Польши раздаются звуки стрельбы с польской стороны.
Поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию, стал расти в июне этого года. Власти членов ЕС обвинили Минск в организации транзита нелегалов из таких стран, как Ирак и Афганистан, самолетами белорусской авиакомпании «Белавиа» на фоне серьезного ухудшения политических отношений и санкционного давления со стороны Брюсселя. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил пограничные органы Польши и Литвы в насильственном выдворении мигрантов и заявил, что снял с себя ответственность за пресечение их наплыва в ЕС из-за санкций.