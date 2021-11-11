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В Минобороны заявили о повышении военной активности США в Черном море

Ведомости

Минобороны РФ зафиксировало повышение военной активности США и их союзников в регионе Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве в первую очередь отметили рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Помимо этого Минобороны считает агрессивными действиями внеплановые учения США и их союзников в Черном море: они создают угрозу региональной безопасности, заявляет военное ведомство. Действия американских ВМС в регионе контролируют ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — считают в Минобороны.

Военная активность США и их союзников в регионе Черного моря является изучением «предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке», добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных