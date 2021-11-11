В Минобороны заявили о повышении военной активности США в Черном море
Минобороны РФ зафиксировало повышение военной активности США и их союзников в регионе Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве в первую очередь отметили рост интенсивности действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Помимо этого Минобороны считает агрессивными действиями внеплановые учения США и их союзников в Черном море: они создают угрозу региональной безопасности, заявляет военное ведомство. Действия американских ВМС в регионе контролируют ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен».
«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ — это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — считают в Минобороны.
Военная активность США и их союзников в регионе Черного моря является изучением «предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке», добавили в Минобороны.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Черном море с 30 октября находится американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США. Кроме того, 3 и 4 ноября соответственно туда прибыли танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Над акваторией моря были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США на удалении около 100 км от российской границы.