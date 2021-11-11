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Британский суд принял решение по иску России к Украине на $4,5 млрд

Ведомости

Верховный суд Великобритании 11 ноября завершил слушания по иску России к Украине. Через британский суд Москва пытается получить с Киева более $4,5 млрд долга по евробондам. Председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид назвал происходящее «интересным и сложным случаем», шагом на «неизведанную почву» и пообещал вынести решение в положенный срок. Как сообщили ТАСС в суде, срок этот составит от трех до девяти месяцев. В Минфине уже надеются на благополучный исход. Согласно заявлению на сайте ведомства, российская сторона уверена, что Верховный суд Великобритании примет решение в ее пользу.

Апелляция, по которой прошли слушания, подана от лица британской компании Law Debenture Trust Corp., доверительного управляющего упомянутыми бондами. Еврооблигации, вокруг которых ведутся тяжбы, Россия приобрела у Украины еще в 2013 г. на средства Фонда национального благосостояния. По условиям, погасить бонды Киев должен был к 2015 г., но новое украинское правительство отказалось по ним платить.

В следующем году Москва подала на Киев в Высокий суд Лондона, который в упрощенном порядке обязал украинскую сторону выплатить $3 млрд в счет погашения долга и проценты. Украина это решение обжаловала, но в 2018 г. уже Апелляционный суд Великобритании отклонил жалобу по всем пунктам, кроме одного — давления Москвы на Киев. По заявлениям украинской стороны, платить она отказывается потому, что с 2013 г. Россия «оказывала существенное политическое, экономическое и финансовое давление» на Украину. Целью этого давления, проводившегося в том числе через торговые ограничения, было заставить Украину отказаться от ассоциации с Евросоюзом в пользу российского финансирования, утверждает Киев. Другим аргументом украинских властей было и то, что долг можно не возвращать в счет ущерба, который Украина понесла из-за того, что Россия якобы нарушила международное право.

В 2018 г. Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании, надеясь получить решение по пункту о давлении на Украину в свою пользу. Однако в Верховный суд обратилась и Украина с жалобой на предыдущую судебную инстанцию, которая отказала ей во всеобъемлющем судебном рассмотрении остальных аргументов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных