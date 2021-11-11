Британский суд принял решение по иску России к Украине на $4,5 млрд

В следующем году Москва подала на Киев в Высокий суд Лондона, который в упрощенном порядке обязал украинскую сторону выплатить $3 млрд в счет погашения долга и проценты. Украина это решение обжаловала, но в 2018 г. уже Апелляционный суд Великобритании отклонил жалобу по всем пунктам, кроме одного — давления Москвы на Киев. По заявлениям украинской стороны, платить она отказывается потому, что с 2013 г. Россия «оказывала существенное политическое, экономическое и финансовое давление» на Украину. Целью этого давления, проводившегося в том числе через торговые ограничения, было заставить Украину отказаться от ассоциации с Евросоюзом в пользу российского финансирования, утверждает Киев. Другим аргументом украинских властей было и то, что долг можно не возвращать в счет ущерба, который Украина понесла из-за того, что Россия якобы нарушила международное право.