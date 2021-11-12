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В МИДе рассказали подробности встречи с Францией в формате «2+2»

Ведомости

Главы внешнеполитических и военных ведомств России и Франции в ходе встречи в Париже обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также ситуацию на Украине и польско-белорусской границе, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Стороны подробно обсудили широкий круг вопросов, относящихся к обеспечению стратегической стабильности. Особый акцент был сделан на нераспространении и контроле над вооружениями, предотвращении гонки вооружений в космосе, развитии отношений Россия — ЕС и Россия — НАТО в контексте необходимости модернизации архитектуры безопасности в Европе, а также на проблематике борьбы с новыми вызовами и угрозами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В контексте обсуждения ситуации на Украине «министры вновь подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения минских соглашений, остающихся единственной международно признанной правовой основой для разрешения внутреннего конфликта в этой стране», добавили в МИДе. В свою очередь, при обсуждении ситуации на белорусско-польской границе российская сторона подчеркнула необходимость урегулирования проблемы путем диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.

«В ходе встречи была детально обсуждена тематика ближневосточного урегулирования, а также подчеркнута важность скорейшего перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробно рассмотрена ситуация в Афганистане, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на африканском континенте, включая Сахаро-Сахельский регион. Было, в частности, затронуто положение в Мали, в том числе под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом», — добавили в ведомстве.

Встреча состоялась 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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