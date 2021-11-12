В МИДе рассказали подробности встречи с Францией в формате «2+2»

«В ходе встречи была детально обсуждена тематика ближневосточного урегулирования, а также подчеркнута важность скорейшего перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробно рассмотрена ситуация в Афганистане, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на африканском континенте, включая Сахаро-Сахельский регион. Было, в частности, затронуто положение в Мали, в том числе под углом оказания международного содействия в деле стабилизации и борьбы с терроризмом», — добавили в ведомстве.