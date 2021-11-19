Путин и Лукашенко провели очередной телефонный разговор

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что лидеры стран — членов сообщества согласовали очередной, пятый пакет санкций против белорусских властей. Ожидается, что он будет введен в действие в ближайшие дни и распространится на физических и юридических лиц, которых ЕС считает причастными к организации трафика мигрантов из Белоруссии. Ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс сообщила, что во время телефонного разговора с Меркель Лукашенко потребовал, чтобы ЕС признал его президентом страны и снял санкции с республики в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.