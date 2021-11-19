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Путин и Лукашенко провели очередной телефонный разговор

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели четвертый за последние две недели телефонный разговор. Стороны вновь обсудили ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, сообщили в Кремле.

В разговоре Путина и Лукашенко выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми действиями польских пограничников. Лукашенко информировал Путина о шагах Минска по деэскалации миграционного кризиса и о проведенной 17 ноября беседе с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Предыдущий разговор Путина и Лукашенко состоялся 16 ноября. Тогда президенты также обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС, совместные действия по обороне границы Союзного государства, ситуацию на Украине и внеплановые учения НАТО в Черном море.

В начале ноября несколько тысяч беженцев собрались на границе Польши и Белоруссии в попытке проникнуть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских рестрикций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв мигрантов.

В понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что лидеры стран — членов сообщества согласовали очередной, пятый пакет санкций против белорусских властей. Ожидается, что он будет введен в действие в ближайшие дни и распространится на физических и юридических лиц, которых ЕС считает причастными к организации трафика мигрантов из Белоруссии. Ранее министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс сообщила, что во время телефонного разговора с Меркель Лукашенко потребовал, чтобы ЕС признал его президентом страны и снял санкции с республики в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран ЕС.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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