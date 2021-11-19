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«Честные выборы» и «Иркутский союз библиофилов» признали СМИ-иноагентами

Ведомости

Минюст включил ООО «Честные выборы» и фонд «Иркутский союз библиофилов» в реестр СМИ — иностранных агентов по их просьбе, сообщает ведомство. Организации были созданы гражданами, внесенными в тот же список.

У ООО «Честные выборы» — 18 учредителей, все они причастны к движению «Голос», которое внесли в отдельный реестр незарегистрированных организаций-иноагентов в августе.

«Иркутский союз библиофилов» был создан координатором «Голоса» в Иркутской области Алексеем Петровым, который, в свою очередь, был внесен в реестр СМИ-иноагентов в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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