«Честные выборы» и «Иркутский союз библиофилов» признали СМИ-иноагентами
Минюст включил ООО «Честные выборы» и фонд «Иркутский союз библиофилов» в реестр СМИ — иностранных агентов по их просьбе, сообщает ведомство. Организации были созданы гражданами, внесенными в тот же список.
У ООО «Честные выборы» — 18 учредителей, все они причастны к движению «Голос», которое внесли в отдельный реестр незарегистрированных организаций-иноагентов в августе.
«Иркутский союз библиофилов» был создан координатором «Голоса» в Иркутской области Алексеем Петровым, который, в свою очередь, был внесен в реестр СМИ-иноагентов в сентябре.