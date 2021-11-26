В Сочи началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном началась в Сочи. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
На сайте Кремля говорится, что встреча приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г.
«За это время было сделано немало. К сожалению, еще не все вопросы нивелированы. Я знаю и об инцидентах на границе, трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны», — отметил Путин.
14 ноября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения в Зангезурском районе Армении и Кельбаджарском районе Азербайджана. Минобороны Армении сообщило о попытке прорыва границы страны на востоке со стороны войск Азербайджана.
16 ноября в ходе боев на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли шесть человек, сообщало минобороны Армении. В ведомстве отмечали, что при посредничестве российской стороны ведется работа по возвращению пленных и поиску пропавших без вести. Ситуацию на границе с Азербайджаном в минобороны Армении оценили как «относительно стабильную». В этот день и 21 ноября Путин и Пашинян обсудили ситуацию на границе по телефону. Минобороны Азербайджана тоже сообщило о боевых операциях на границе.