Песков ответил на вопрос об обсуждении с Украиной списка удерживаемых лиц
Проблема верификации списков удерживаемых лиц с Украиной давняя, ее до сих пор не удается решить, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается удерживаемых лиц: проблема верификации списков — давнишняя проблема, до сих пор ее решить не удалось. Эта проблема, она была и остается частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами [Россией и Украиной]», — сказал Песков.
Ранее в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через президента Турции Реджепа Эрдогана передал российскому президенту Владимиру Путину верифицированный список удерживаемых лиц. Зеленский отметил, что Эрдоган передал документ Путину. Песков не стал комментировать, получили ли в Кремле этот список.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. В Кремле эти сведения опровергли, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Сам президент Владимир Путин назвал подобные статьи «алармистскими». Позже The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники заявила, что США не удалось убедить европейский партнеров в том, что Россия хочет вторгнуться на Украину.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности войны между Украиной и Россией. «Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — заявил глава государства.
Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, заявления об обратном совершенно неправильны, говорил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отправка на Украину военных советников и систем вооружений из США и других стран НАТО, по словам Пескова, ведет к дальнейшему нагнетанию обстановки.