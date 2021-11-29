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В МИД оценили перспективы возобновления работы постпредства РФ при НАТО

Ведомости

Постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, слова которого передает ТАСС.

«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся [в Брюссель]», — сказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, это связано с возвращением НАТО к политике по «парированию угрозы с востока», что в данный момент является ключевой задачей альянса.

«Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили», — отметил замглавы МИДа.

18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября РФ приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.

Эти меры приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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