В МИД оценили перспективы возобновления работы постпредства РФ при НАТО
Постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, слова которого передает ТАСС.
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся [в Брюссель]», — сказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, это связано с возвращением НАТО к политике по «парированию угрозы с востока», что в данный момент является ключевой задачей альянса.
«Самое главное для нас, реалистов, что это закладывается в виде военного строительства. Все, что происходит на земле сегодня, подчеркну, осуществляется по калькам холодной войны, все эти оперативные планы очень напоминают то, что мы уже пережили», — отметил замглавы МИДа.
18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября РФ приостановит работу своего постоянного представительства при военном альянсе. Помимо этого, Россия также прекращает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и работу информбюро НАТО, которое было учреждено при бельгийском посольстве.
Эти меры приняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у нескольких сотрудников постпредства России при организации. 6 октября альянс объявил о сокращении российского постпредства с двадцати человек до десяти. У восьмерых сотрудников российской миссии отозвали аккредитацию, еще две должности были упразднены. Решение было принято в ответ на якобы «враждебную активность» России: в организации посчитали, что высылаемые дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки.