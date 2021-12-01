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Политика

Песков заявил об отсутствии у России возможности улучшить ситуацию в Донбассе

Ведомости

Россия не может принять меры по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ о стягивании к зоне конфликта украинских военных. 

«Россия не может принять никаких мер по деэскалации. Действительно, мы видели сообщения  о том, что там свыше 120 000 военных уже стянуты к зоне конфликта. Собственно, именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — сказал он.

Происходящее в зоне Донбасса сейчас сопровождается «поощрительными» внеплановыми учениями НАТО, учениями в иных композициях и прочим, отметил Песков. Данная ситуация вызывает озабоченность в Кремле, потому что разворачивается близко к российским границам, добавил пресс-секретарь. 

Сегодня Захарова заявила, что Украина стягивают военную силу, тяжелую технику и личный состав в зону конфликта на юго-востоке республики. По ее словам, там находятся уже около 125 000 военных — это примерно половина всего состава Вооруженных сил страны. 

Вчера в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что в непризнанных республиках ДНР и ЛНР постоянно создаются угрозы для людей из-за передвижения украинских военных рядом с данными территориями. Глава государства также прокомментировал материалы о потенциальном вводе российских войск на Украину, сказав, что аналогичные сообщения появлялись в СМИ и раньше, но ничего подобного не произошло.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников в Киеве сообщила, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис главы республики не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики.

Ранее по теме: Захарова заявила о стягивании украинской армии к Донбассу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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