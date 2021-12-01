Песков заявил об отсутствии у России возможности улучшить ситуацию в Донбассе

«Россия не может принять никаких мер по деэскалации. Действительно, мы видели сообщения о том, что там свыше 120 000 военных уже стянуты к зоне конфликта. Собственно, именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — сказал он.