Песков заявил об отсутствии у России возможности улучшить ситуацию в Донбассе
Россия не может принять меры по деэскалации ситуации в Донбассе, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) РФ о стягивании к зоне конфликта украинских военных.
«Россия не может принять никаких мер по деэскалации. Действительно, мы видели сообщения о том, что там свыше 120 000 военных уже стянуты к зоне конфликта. Собственно, именно это вызывает как раз наши опасения о том, что все-таки могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм», — сказал он.
Происходящее в зоне Донбасса сейчас сопровождается «поощрительными» внеплановыми учениями НАТО, учениями в иных композициях и прочим, отметил Песков. Данная ситуация вызывает озабоченность в Кремле, потому что разворачивается близко к российским границам, добавил пресс-секретарь.
Сегодня Захарова заявила, что Украина стягивают военную силу, тяжелую технику и личный состав в зону конфликта на юго-востоке республики. По ее словам, там находятся уже около 125 000 военных — это примерно половина всего состава Вооруженных сил страны.
Вчера в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что в непризнанных республиках ДНР и ЛНР постоянно создаются угрозы для людей из-за передвижения украинских военных рядом с данными территориями. Глава государства также прокомментировал материалы о потенциальном вводе российских войск на Украину, сказав, что аналогичные сообщения появлялись в СМИ и раньше, но ничего подобного не произошло.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников в Киеве сообщила, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис главы республики не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики.