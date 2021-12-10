Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Последний телефонный разговор Путина и Лукашенко состоялся 19 ноября. Тогда стороны обсудили ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС.