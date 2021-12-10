Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

«Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — говорится в сообщении пресс-службы.