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Песков заявил, что Путина гнетет высокая смертность от коронавируса

Ведомости

Высокие показатели смертности от коронавируса гнетут президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

Последние несколько месяцев в России ежедневно от коронавируса умирает больше тысячи человек. Показатель превысил планку в 1000 случаев 16 октября. Песков связывал избыточную смертность в России с COVID-19 и его последствиями.

Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки «Ведомостей», ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Александр Синельников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных