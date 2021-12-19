Песков заявил, что Путина гнетет высокая смертность от коронавируса
Высокие показатели смертности от коронавируса гнетут президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».
Последние несколько месяцев в России ежедневно от коронавируса умирает больше тысячи человек. Показатель превысил планку в 1000 случаев 16 октября. Песков связывал избыточную смертность в России с COVID-19 и его последствиями.
Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки «Ведомостей», ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Александр Синельников.