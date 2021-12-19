Песков заявил, что Путина гнетет высокая смертность от коронавируса

Число умерших в России за последние 12 месяцев, т. е. с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это худший период после 1945 г. Естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год, следует из оптимистичной оценки «Ведомостей», ее подтверждают демографы Алексей Ракша и Александр Синельников.