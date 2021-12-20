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В Германии прокомментировали предложения России в сфере безопасности

Ведомости

Германия и ее партнеры обсуждают предложения России в сфере безопасности, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, ее слова передает «РИА Новости».

«Предложения, сделанные Россией на прошлой неделе, российский МИД сам обнародовал, это значит, что содержание ясно. Речь сейчас идет о том, чтобы, конечно, обсудить эти предложения, представленные русскими, в соответствующих форматах для диалога. Сами по себе предложения не могут заменить обсуждения между партнерами и с Россией. Это означает <…> вновь сделать возможными эти переговоры, вести диалог с Россией и, конечно, обсуждать содержательные вопросы», — сказала представитель ведомства ФРГ.

«Мы, само собой, обсуждаем эти предложения, представленные Россией, которые Россия сама обнародовала, со всеми партнерами в ЕС и НАТО», — добавила она.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявила, что страны — члены НАТО обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Она назвала инициативу обсудить предложения России правильной и важной, но, по ее словам, нельзя допустить, чтобы Москва «предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных