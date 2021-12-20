В Германии прокомментировали предложения России в сфере безопасности

«Предложения, сделанные Россией на прошлой неделе, российский МИД сам обнародовал, это значит, что содержание ясно. Речь сейчас идет о том, чтобы, конечно, обсудить эти предложения, представленные русскими, в соответствующих форматах для диалога. Сами по себе предложения не могут заменить обсуждения между партнерами и с Россией. Это означает <…> вновь сделать возможными эти переговоры, вести диалог с Россией и, конечно, обсуждать содержательные вопросы», — сказала представитель ведомства ФРГ.