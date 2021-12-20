СК Белоруссии предъявил обвинение россиянке Сапеге по семи статьям УК

Сапега обвиняется по статьям о совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды (ч.3 ст. 130), в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел (ч.4 ст. 16 и ст. 364), в организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности (ч.4 ст. 16 и ст. 365), организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица (ч.4 ст. 16 и ч.1 ст. 366), в организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких (ч.4 ст. 16 и ст. 389), в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста (ч.4 ст. 16 и ст. 198), а также в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (ч.1 и 2 ст. 203-1).