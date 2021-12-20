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СК Белоруссии предъявил обвинение россиянке Сапеге по семи статьям УК

Ведомости

Главное следственное управление СК Белоруссии предъявило обвинение россиянке Софье Сапеге обвинение по семи статьям УК республики. Ее дело передано прокурору для передачи в суд, сообщил СК Белоруссии. Сапега была арестована вместе с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair. 

Сапега обвиняется по статьям о совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды (ч.3 ст. 130), в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел (ч.4 ст. 16 и ст. 364), в организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности (ч.4 ст. 16 и ст. 365), организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица (ч.4 ст. 16 и ч.1 ст. 366), в организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких (ч.4 ст. 16 и ст. 389), в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста (ч.4 ст. 16 и ст. 198), а также в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия (ч.1 и 2 ст. 203-1). 

23 мая Протасевич и Сапега летели в Вильнюс из Афин ирландской авиакомпанией Ryanair. Когда самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии, местное минобороны заявило о минировании лайнера и вынудило капитана совершить посадку в Минске. После этого Протасевича и Сапегу сняли с рейса, а затем арестовали. 

3 июня Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До этого Сапега в видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором раскрывающего личные данные белорусских силовиков канала. Сапегу и Протасевича поместили под домашний арест, так как они заключили соглашения о сотрудничестве со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных