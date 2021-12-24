Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России Виталию Савельеву в «организации незаконного пересечения лиц через государственную границу республики» (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 24 декабря. Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении одного из заместителей Савельева в Минтрансе, имя которого не называется.
С апреля 2014 г. по ноябрь 2020-го компанией «Аэрофлот», которую в то время возглавлял Савельев, было организовано более 34 000 пассажирских рейсов в международный аэропорт «Симферополь» в Крыму и в обратном направлении, утверждают следователи.
В офисе генпрокурора считают, что подобные перевозки являются «незаконными», поскольку они нарушают государственную границу Украины. Правительство в Киеве считает Крым территорией, временно оккупированной Россией. «Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Украинские суды заочно арестовали уже 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в аэропорт «Симферополь», сообщала 6 декабря Служба безопасности Украины. В ведомстве также отметили, что в настоящее время регулярные авиаперевозки в Крым с нарушением норм украинского законодательства совершают 37 российских авиакомпаний.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.