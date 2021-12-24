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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России

Ведомости

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России Виталию Савельеву в «организации незаконного пересечения лиц через государственную границу республики» (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 24 декабря. Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении одного из заместителей Савельева в Минтрансе, имя которого не называется.

С апреля 2014 г. по ноябрь 2020-го компанией «Аэрофлот», которую в то время возглавлял Савельев, было организовано более 34 000 пассажирских рейсов в международный аэропорт «Симферополь» в Крыму и в обратном направлении, утверждают следователи.

В офисе генпрокурора считают, что подобные перевозки являются «незаконными», поскольку они нарушают государственную границу Украины. Правительство в Киеве считает Крым территорией, временно оккупированной Россией. «Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Украинские суды заочно арестовали уже 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в аэропорт «Симферополь», сообщала 6 декабря Служба безопасности Украины. В ведомстве также отметили, что в настоящее время регулярные авиаперевозки в Крым с нарушением норм украинского законодательства совершают 37 российских авиакомпаний.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных