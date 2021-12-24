Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса России Виталию Савельеву в «организации незаконного пересечения лиц через государственную границу республики» (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 24 декабря. Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении одного из заместителей Савельева в Минтрансе, имя которого не называется.