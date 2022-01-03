Лидеры ядерной «пятерки» выпустили совместное заявление о недопущении ядерной войны
Лидеры стран ядерной «пятерки» — России, КНР, Великобритании, Франции и США — выпустили совместное заявление о недопущении гонки вооружений и предотвращении возможности ядерной войны. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — отмечается в заявлении.
Лидеры ядерных стран подтвердили готовность исполнять обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех», — подчеркивается в заявлении.
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в марте 1970 г. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. По договору, каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно. Равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие в случае возникновения угрозы со стороны НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия предложит России разместить свое ядерное оружие на белорусской территории, если НАТО сделает аналогичный шаг в Польше.
Эти слова стоит воспринимать как предупреждение Западу, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации.
19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил перенос ядерного оружия США к востоку от Германии, если та откажется хранить его у себя. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ заявил, что такой шаг нарушит положения Основополагающего акта Россия — НАТО, в рамках которого альянс отказался от намерений развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Соглашение между Россией и НАТО было заключено в мае 1997 г. Польша вступила в НАТО в 1999 г., Литва, Латвия и Эстония — пятью годами позже.
В конце 1980-х гг. на территории Белорусской ССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боезарядов. После распада Советского Союза Белоруссия в июле 1994 г. присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, в рамках которого обязалась отказаться от ядерного оружия. Этот процесс был завершен в ноябре 1996 г. Лукашенко впоследствии называл это решение «жесточайшей ошибкой» — по его мнению, наличие таких вооружений дало бы стране рычаг влияния на западные страны.