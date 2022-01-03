ТАСС сообщил о планах Козака встретиться с советниками лидеров ФРГ и Франции

Ранее сегодня Bild со ссылкой на источники сообщило, что новый канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца января. Над этим якобы работает на протяжении двух недель советник нового канцлера Йенс Плетнер, сообщало издание.