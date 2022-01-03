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ТАСС сообщил о планах Козака встретиться с советниками лидеров ФРГ и Франции

Ведомости

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак проведет встречу с представителями «нормандского формата» 6 января, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в администрации президента.

«Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном», — сообщил собеседник ТАСС. «Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — уточнил собеседник «РИА Новости».

Ранее сегодня Bild со ссылкой на источники сообщило, что новый канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца января. Над этим якобы работает на протяжении двух недель советник нового канцлера Йенс Плетнер, сообщало издание.

Ранее по теме: Bild: новый канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому началу» отношений с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных