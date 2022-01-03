ТАСС сообщил о планах Козака встретиться с советниками лидеров ФРГ и Франции
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак проведет встречу с представителями «нормандского формата» 6 января, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в администрации президента.
«Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном», — сообщил собеседник ТАСС. «Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — уточнил собеседник «РИА Новости».
Ранее сегодня Bild со ссылкой на источники сообщило, что новый канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца января. Над этим якобы работает на протяжении двух недель советник нового канцлера Йенс Плетнер, сообщало издание.