Bild: новый канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому началу» отношений с Россией

При этом представители «зеленых», входящие в правительство, более критично настроены по отношению к России, чем социал-демократ Шольц. Как утверждает Bild, глава МИД Анналена Бербок хочет занять более жесткую позицию в отношении Путина по украинскому вопросу и правам человека, а министр экономики Роберт Хабек не исключает введения санкций против «Северного потока — 2».