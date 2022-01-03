Bild: новый канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому началу» отношений с Россией
Новый канцлер Германии Олаф Шольц планирует сделать одним из приоритетов внешней политики страны диалог с Россией и намерен взять этот вопрос под свой личный контроль. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, Шольц стремится к «компетентному новому началу» отношений между Берлином и Москвой. Именно об этом канцлер якобы говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону 21 декабря.
Сообщается, что сменивший Ангелу Меркель в декабре Шольц рассчитывает встретиться с Путиным до конца января. Над этим якобы работает на протяжении двух недель советник нового канцлера Йенс Плетнер.
При этом представители «зеленых», входящие в правительство, более критично настроены по отношению к России, чем социал-демократ Шольц. Как утверждает Bild, глава МИД Анналена Бербок хочет занять более жесткую позицию в отношении Путина по украинскому вопросу и правам человека, а министр экономики Роберт Хабек не исключает введения санкций против «Северного потока — 2».
18 декабря вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал газопровод геополитической ошибкой Германии. До этого Бербок заявила о невозможности введения проекта в эксплуатацию из-за несоответствия европейским энергетическим правилам. В частности, от компании-оператора Nord Stream 2 AG требуют создания дочерней структуры в Германии для управления участком газопровода, расположенным на территории страны.