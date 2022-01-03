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Bild: новый канцлер ФРГ Шольц готовится к «новому началу» отношений с Россией

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Новый канцлер Германии Олаф Шольц планирует сделать одним из приоритетов внешней политики страны диалог с Россией и намерен взять этот вопрос под свой личный контроль. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, Шольц стремится к «компетентному новому началу» отношений между Берлином и Москвой. Именно об этом канцлер якобы говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону 21 декабря.

Сообщается, что сменивший Ангелу Меркель в декабре Шольц рассчитывает встретиться с Путиным до конца января. Над этим якобы работает на протяжении двух недель советник нового канцлера Йенс Плетнер.

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При этом представители «зеленых», входящие в правительство, более критично настроены по отношению к России, чем социал-демократ Шольц. Как утверждает Bild, глава МИД Анналена Бербок хочет занять более жесткую позицию в отношении Путина по украинскому вопросу и правам человека, а министр экономики Роберт Хабек не исключает введения санкций против «Северного потока — 2».

18 декабря вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек назвал газопровод геополитической ошибкой Германии. До этого Бербок заявила о невозможности введения проекта в эксплуатацию из-за несоответствия европейским энергетическим правилам. В частности, от компании-оператора Nord Stream 2 AG требуют создания дочерней структуры в Германии для управления участком газопровода, расположенным на территории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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