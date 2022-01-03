Захарова сообщила о роли России в совместном заявлении ядерной «пятерки»
Совместное заявление лидеров стран ядерной «пятерки» — России, КНР, Великобритании, Франции и США — было подготовлено по инициативе российской стороны. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», — сообщила Захарова. Однако конференция была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. «Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию», — отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров стран ядерной «пятерки», в котором говорилось о недопущении развертывания гонки вооружений и предотвращении возможности ядерной войны. В заявлении лидеры ядерных стран подтвердили готовность исполнять обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. «Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех», — подчеркивалось в заявлении.
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в марте 1970 г. Участниками договора являются почти все независимые государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана. По договору, каждое из его государств-участников, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно. Равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними.