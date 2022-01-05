Истребители РФ и Белоруссии патрулировали границы Союзного государства
Российские и белорусские летчики провели первое в этом году совместное патрулирование границ Союзного государства на истребителях Су-30СМ, сообщило минобороны Белоруссии.
«Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ. Летчики находились в воздухе 120 минут. За время патрулирования авиаторы преодолели более 1150 километров», — говорится в сообщении.
Военные несколько раз сообщали о патрулировании границ Белоруссии российскими и белорусскими истребителями в ноябре и декабре прошлого года. Последний раз о совместном патрулировании сообщалось 29 декабря.
В начале ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, который утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также военную доктрину и миграционную концепцию. Союзные программы предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам.
Кроме того, страны договорились проводить общую макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы и гармонизировать денежно-кредитную политику, а также сформировать совместные рынки нефти, газа и электроэнергии.