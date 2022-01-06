Полиция Алма-Аты сообщила о десятках ликвидированных участников протестов
Десятки нападавших на административные здания в Алма-Аты ночью были ликвидированы, полиция устанавливает их личности, сообщила официальный представитель Департамента городской полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар-24».
«Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — заявила Азирбек (цитата по ТАСС).
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев.