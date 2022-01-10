Путин призвал к совершенствованию механизма использования сил ОДКБ

«Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразны. Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше, сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особо не на что», — сказал российский лидер (цитата по «РИА Новости»).