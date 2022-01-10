Песков оценил влияние соцсетей на события в Казахстане

«Соцсети очевидно помимо добра несут также и зло. И задача — принять меры, с тем чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя. Просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — сказал представитель Кремля. При этом на вопрос о том, будут ли в Кремле какие-то инициативы по соцсетям, Песков ответил: «сейчас пока нет такого ничего».