Песков оценил влияние соцсетей на события в Казахстане
Социальные сети оказали негативное влияние в ходе событий в Казахстане, необходимы меры для купирования этого влияния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Соцсети очевидно помимо добра несут также и зло. И задача — принять меры, с тем чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя. Просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — сказал представитель Кремля. При этом на вопрос о том, будут ли в Кремле какие-то инициативы по соцсетям, Песков ответил: «сейчас пока нет такого ничего».
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
4 января «Sputnik Казахстан» сообщил о прекращении функционирования мобильной связи и мобильного интернета в городах Казахстана, где проходили массовые протесты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.