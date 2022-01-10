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Путин назначил нового посла России в ЦАР

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Бикантова новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в документе. Владимир Титоренко, который занимал эту должность с января 2019 г., был освобожден со своего поста. 

Бикантов родился в 1960 г., ранее он занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, которым руководит официальный представитель ведомства Мария Захарова. Титоренко, в свою очередь, родился в 1958 г. В 2002-2003 гг. он был послом РФ в Ираке, в 2003-2007 гг. - в Алжире, в 2009-2012 гг. - в Катаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных