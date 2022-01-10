Путин назначил нового посла России в ЦАР

Бикантов родился в 1960 г., ранее он занимал должность заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, которым руководит официальный представитель ведомства Мария Захарова. Титоренко, в свою очередь, родился в 1958 г. В 2002-2003 гг. он был послом РФ в Ираке, в 2003-2007 гг. - в Алжире, в 2009-2012 гг. - в Катаре.