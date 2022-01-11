Захарова прокомментировала высказывание экс-главы МИД Польши о России

«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», — написал Сикорский в своем Twitter-аккаунте (цитата по «РИА Новости»). Слова евродепутата также прокомментировал замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин. Он заявил, что у Сикорского «кишка тонка», а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, «всегда подтявкивают из-за спины хозяина».