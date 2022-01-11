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Захарова прокомментировала высказывание экс-главы МИД Польши о России

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание бывшего главы МИД Польши, евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия получит «удар ниже пояса». 

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Сикорский ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который назвал НАТО «проектом по освоению бесхозной после исчезновения Варшавского договора и СССР земли».

«Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее серийным насильником. По этому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам», — написал Сикорский в своем Twitter-аккаунте (цитата по «РИА Новости»). Слова евродепутата также прокомментировал замглавы комитета ГД по обороне Дмитрий Саблин. Он заявил, что у Сикорского «кишка тонка», а гиены, как называл Польшу Уинстон Черчилль, «всегда подтявкивают из-за спины хозяина».

10-13 января в Женеве проходят переговоры, которые инициировала Россия по гарантиям и обеспечению безопасности. Переговоры России и США прошли 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ. Российская сторона выступает за отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к границам страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных