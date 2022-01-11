Захарова призвала США ответить на предложения по безопасности в ближайшее время

«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве», — сказала она, комментируя заявления пресс-секретаря Белого дома Псаки.