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Политика

Захарова призвала США ответить на предложения по безопасности в ближайшее время

Ведомости

Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на предложения в сфере безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве», — сказала она, комментируя заявления пресс-секретаря Белого дома Псаки.

Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что американская сторона готовится к возможной дезинформации со стороны России об обязательствах, которые не были приняты во время переговоров. Также США подозревают, что российская сторона может спровоцировать что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации.

Заявления представителя Белого дома Мария Захарова охарактеризовала как «сделанные невпопад». «Вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом», - отметила представитель российского МИДа.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных