Захарова призвала США ответить на предложения по безопасности в ближайшее время
Москва ожидает от Вашингтона скорого ответа на предложения в сфере безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причем ответа скорого, оперативного. Как говорится, мяч до нашей половины поля не долетел, он по-прежнему на стороне США. Надо, чтобы это поняла и госпожа Джен Псаки, которая явно не в курсе того, что происходило в Женеве», — сказала она, комментируя заявления пресс-секретаря Белого дома Псаки.
Ранее в ходе брифинга Псаки заявила, что американская сторона готовится к возможной дезинформации со стороны России об обязательствах, которые не были приняты во время переговоров. Также США подозревают, что российская сторона может спровоцировать что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации.
Заявления представителя Белого дома Мария Захарова охарактеризовала как «сделанные невпопад». «Вызывает искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом», - отметила представитель российского МИДа.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Переговоры России и США по гарантиям безопасности прошли 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.