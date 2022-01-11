На западе России пройдут учения с участием 3000 военнослужащих
На полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами при участии около 3000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В сообщении говорится, что в учениях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий проведут запланированные тактико-специальные учения. Участники будут отрабатывать боевое слаживание различных формирований, а также осваивать новые методы и тактику выполнения огневых задач «в сложной обстановке современного общевойскового боя», добавили в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что основные цели предстоящих учений заключаются в отработке «контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов». Помимо этого каждое подразделение проведет учебный бой, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и «поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника».
В декабре 2021 г. Минобороны провело масштабные учения десантников в Крыму и Краснодарском крае. Всего в них приняли участие более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники. В ходе учений военнослужащие отработали разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».