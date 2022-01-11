На западе России пройдут учения с участием 3000 военнослужащих

В декабре 2021 г. Минобороны провело масштабные учения десантников в Крыму и Краснодарском крае. Всего в них приняли участие более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники. В ходе учений военнослужащие отработали разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона».