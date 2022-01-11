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На западе России пройдут учения с участием 3000 военнослужащих

Ведомости

На полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами при участии около 3000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В сообщении говорится, что в учениях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий проведут запланированные тактико-специальные учения. Участники будут отрабатывать боевое слаживание различных формирований, а также осваивать новые методы и тактику выполнения огневых задач «в сложной обстановке современного общевойскового боя», добавили в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что основные цели предстоящих учений заключаются в отработке «контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов». Помимо этого каждое подразделение проведет учебный бой, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и «поразят мишени, имитирующие технику и живую силу противника».

В декабре 2021 г. Минобороны провело масштабные учения десантников в Крыму и Краснодарском крае. Всего в них приняли  участие более 1200 военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники. В ходе учений военнослужащие отработали разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 «Нона». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных