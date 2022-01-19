DPA: Меркель предложили работу в ООН

Речь идет о предложении возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, ставший одним из проектов Гутерриша по реформированию ООН во время его второго срока на посту генсека организации. По замыслу Гутерриша, этот орган должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Они должны помочь ООН определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, в которых наиболее необходимы улучшения в управлении, и предложить варианты того, как можно внедрить их, говорилось в его докладе, опубликованном в прошлом году.