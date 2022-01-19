DPA: Меркель предложили работу в ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель занять консультирующую должность в одной из структур международной организации. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в ООН.
Речь идет о предложении возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, ставший одним из проектов Гутерриша по реформированию ООН во время его второго срока на посту генсека организации. По замыслу Гутерриша, этот орган должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Они должны помочь ООН определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, в которых наиболее необходимы улучшения в управлении, и предложить варианты того, как можно внедрить их, говорилось в его докладе, опубликованном в прошлом году.
В ООН, однако, считают, что Меркель вряд ли примет предложение о работе, рассказали собеседники агентства. Ответ от нее пока не был получен. 67-летняя Меркель занимала пост канцлера с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.
В августе DPA со ссылкой на подсчеты Союза налогоплательщиков Германии сообщало, что после ухода со своего поста Меркель будет получать пенсию в размере около 15 000 евро в месяц (около 1,3 млн руб.).