Меркель отказалась от работы в ООН

По замыслу Гутерриша, этот орган должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Они должны помочь ООН определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, в которых наиболее необходимы улучшения в управлении, и предложить варианты того, как можно внедрить их, говорилось в его докладе, опубликованном в прошлом году. В ООН, однако, считали, что Меркель вряд ли примет предложение о работе, говорили собеседники агентства.