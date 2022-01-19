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Меркель отказалась от работы в ООН

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения генсека ООН Антонио Гуттериша устроиться на работу в международной организации, сообщила газета Spiegel со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

«Ангела Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение», — отмечается в заявлении.

Ранее DPA сообщало, что Гуттериш предложил Меркель возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, ставший одним из проектов Гутерриша по реформированию ООН во время его второго срока на посту генсека.

По замыслу Гутерриша, этот орган должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Они должны помочь ООН определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, в которых наиболее необходимы улучшения в управлении, и предложить варианты того, как можно внедрить их, говорилось в его докладе, опубликованном в прошлом году. В ООН, однако, считали, что Меркель вряд ли примет предложение о работе, говорили собеседники агентства.

67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.

Ранее по теме: DPA: Меркель предложили работу в ООН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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