Меркель отказалась от работы в ООН
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения генсека ООН Антонио Гуттериша устроиться на работу в международной организации, сообщила газета Spiegel со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.
«Ангела Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение», — отмечается в заявлении.
Ранее DPA сообщало, что Гуттериш предложил Меркель возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, ставший одним из проектов Гутерриша по реформированию ООН во время его второго срока на посту генсека.
По замыслу Гутерриша, этот орган должны возглавить бывшие главы государств и правительств. Они должны помочь ООН определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, в которых наиболее необходимы улучшения в управлении, и предложить варианты того, как можно внедрить их, говорилось в его докладе, опубликованном в прошлом году. В ООН, однако, считали, что Меркель вряд ли примет предложение о работе, говорили собеседники агентства.
67-летняя Меркель занимала пост канцлера ФРГ с ноября 2005 г., когда она возглавила коалиционное правительство блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Официально она покинула должность 8 декабря прошлого года, на этом посту ее сменил социал-демократ Олаф Шольц.