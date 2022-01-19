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Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана

Ведомости

Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Ата, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с полковником Андреем Сердюковым. Ранее в места постоянной дислокации вернулись военные из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением. Всего было выполнено около 100 рейсов из Казахстана в аэропорты Подмосковья, а также в Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе и Минск, уточнили в пресс-службе. 

Миротворческая миссия ОДКБ была развернута в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называли террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

13 января после стабилизации ситуации начался вывод миротворцев из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане было «эффективным». По его словам, миротворческий контингент сосредоточился на функциях «обеспечения и прикрытия», а сама миссия отлично продемонстрировала потенциал ОДКБ как организации.

Ранее по теме: Путин высоко оценил роль миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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