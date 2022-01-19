Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана
Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алма-Ата, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с полковником Андреем Сердюковым. Ранее в места постоянной дислокации вернулись военные из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением. Всего было выполнено около 100 рейсов из Казахстана в аэропорты Подмосковья, а также в Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе и Минск, уточнили в пресс-службе.
Миротворческая миссия ОДКБ была развернута в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называли террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
13 января после стабилизации ситуации начался вывод миротворцев из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане было «эффективным». По его словам, миротворческий контингент сосредоточился на функциях «обеспечения и прикрытия», а сама миссия отлично продемонстрировала потенциал ОДКБ как организации.