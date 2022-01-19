Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана

В ведомстве уточнили, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с полковником Андреем Сердюковым. Ранее в места постоянной дислокации вернулись военные из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Миротворцы из Киргизии вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением. Всего было выполнено около 100 рейсов из Казахстана в аэропорты Подмосковья, а также в Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе и Минск, уточнили в пресс-службе.