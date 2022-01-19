Рябков заявил об отсутствии рисков войны в Европе

Также Рябков заявил, что у Москвы нет планов предпринимать агрессивные действия по отношению к каким-либо странам, включая Украину. Он подчеркнул, что Россия не будет вторгаться на территорию республики и делать что-либо, угрожающее этому государству. МИД уже несколько раз говорил об этом, комментируя информацию западных СМИ о наращивании российских войск вблизи украинской границы.