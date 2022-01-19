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Рябков заявил об отсутствии рисков войны в Европе

Ведомости

Риски полномасштабной войны в Европе на данный момент отсутствуют, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также Рябков заявил, что у Москвы нет планов предпринимать агрессивные действия по отношению к каким-либо странам, включая Украину. Он подчеркнул, что Россия не будет вторгаться на территорию республики и делать что-либо, угрожающее этому государству. МИД уже несколько раз говорил об этом, комментируя информацию западных СМИ о наращивании российских войск вблизи украинской границы.

Однако Москва заинтересована в том, чтобы Украина не стала членом НАТО, добавил замминистра. В том числе на это нацелены предложения по гарантиям безопасности, которые Россия потребовала предоставить от Вашингтона и североатлантического альянса в декабре, пояснил политик. Документы подразумевают отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

13 января постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в Европе звучит «барабанный бой войны» и Западу следует готовиться к возможной эскалации. В тот же день постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит европейская безопасность. Отказ от предоставления первой гарантий безопасности может привести к катастрофическим последствиям, предупредил он.

Ранее по теме: Постпред США предупредил о «барабанном бое войны» в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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