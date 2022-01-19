Рябков заявил об отсутствии рисков войны в Европе
Риски полномасштабной войны в Европе на данный момент отсутствуют, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».
«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Также Рябков заявил, что у Москвы нет планов предпринимать агрессивные действия по отношению к каким-либо странам, включая Украину. Он подчеркнул, что Россия не будет вторгаться на территорию республики и делать что-либо, угрожающее этому государству. МИД уже несколько раз говорил об этом, комментируя информацию западных СМИ о наращивании российских войск вблизи украинской границы.
Однако Москва заинтересована в том, чтобы Украина не стала членом НАТО, добавил замминистра. В том числе на это нацелены предложения по гарантиям безопасности, которые Россия потребовала предоставить от Вашингтона и североатлантического альянса в декабре, пояснил политик. Документы подразумевают отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
13 января постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что в Европе звучит «барабанный бой войны» и Западу следует готовиться к возможной эскалации. В тот же день постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что от отношений Москвы и Вашингтона зависит европейская безопасность. Отказ от предоставления первой гарантий безопасности может привести к катастрофическим последствиям, предупредил он.