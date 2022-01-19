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Турция объявила о восстановлении авиасообщения с Арменией

Ведомости

Авиасообщение между Турцией и Арменией возобновится со 2 февраля этого года, сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. Так, главное управление гражданской авиации Турции предоставило Pegasus Airlines возможность выполнять три рейса в неделю по маршруту Стамбул (Сабиха Гёкчен) — Ереван.

«С армянской стороны авиакомпании Fly One Armenia также было предоставлено три рейса в неделю на маршрут Ереван — Стамбул. Согласно достигнутой договоренности, первые рейсы начнутся взаимно 2 февраля», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первый самолет Fly One Armenia приземлится в аэропорту Стамбула в 19.50 по местному времени. Рейс Pegasus Airlines вылетит из аэропорта Сабиха Гёкчен в 23.35 2 февраля.

Отношения между Турцией и Арменией остаются напряженными ввиду геноцида народа последней в Османской империи в 1915 г. Кроме того, Анкара оказывает поддержку Азербайджану в борьбе за Нагорный Карабах. С момента распада СССР сухопутная граница между Турцией и Арменией закрыта. Попытки нормализовать двусторонние отношения постоянно срывались.

Осуществление чартерных авиарейсов между Турцией и Арменией было прекращено в 2019 г. Об обсуждении его возобновления и восстановления дипломатических отношений между странами 13 декабря объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Предполагалось, что для этого назначат спецпредставителей с обеих сторон.

Ранее по теме: Турция и Армения начали переговоры о нормализации отношений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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