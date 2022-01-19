Турция объявила о восстановлении авиасообщения с Арменией

Осуществление чартерных авиарейсов между Турцией и Арменией было прекращено в 2019 г. Об обсуждении его возобновления и восстановления дипломатических отношений между странами 13 декабря объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Предполагалось, что для этого назначат спецпредставителей с обеих сторон.