Турция объявила о восстановлении авиасообщения с Арменией
Авиасообщение между Турцией и Арменией возобновится со 2 февраля этого года, сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. Так, главное управление гражданской авиации Турции предоставило Pegasus Airlines возможность выполнять три рейса в неделю по маршруту Стамбул (Сабиха Гёкчен) — Ереван.
«С армянской стороны авиакомпании Fly One Armenia также было предоставлено три рейса в неделю на маршрут Ереван — Стамбул. Согласно достигнутой договоренности, первые рейсы начнутся взаимно 2 февраля», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что первый самолет Fly One Armenia приземлится в аэропорту Стамбула в 19.50 по местному времени. Рейс Pegasus Airlines вылетит из аэропорта Сабиха Гёкчен в 23.35 2 февраля.
Отношения между Турцией и Арменией остаются напряженными ввиду геноцида народа последней в Османской империи в 1915 г. Кроме того, Анкара оказывает поддержку Азербайджану в борьбе за Нагорный Карабах. С момента распада СССР сухопутная граница между Турцией и Арменией закрыта. Попытки нормализовать двусторонние отношения постоянно срывались.
Осуществление чартерных авиарейсов между Турцией и Арменией было прекращено в 2019 г. Об обсуждении его возобновления и восстановления дипломатических отношений между странами 13 декабря объявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Предполагалось, что для этого назначат спецпредставителей с обеих сторон.