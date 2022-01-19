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Блинкен заявил о возможности США нанести ущерб экономике России из-за Украины

Ведомости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленский заявил, что Вашингтон и его партнеры нанесут экономике России ущерб, если та продолжит агрессию в отношении республики. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.

«В свете продолжающегося и неспровоцированного наращивания Россией военной мощи на Украине и вокруг нее госсекретарь Блинкен вновь подчеркнул, что, если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с их союзниками и партнерами нанесут ущерб экономике России, усилят присутствие НАТО в прифронтовых союзных государствах и увеличат оборонную помощь Украине сверх уже предоставляемой», — сообщил Прайс.

В ходе встречи Блинкен подчеркнул, что Украине нужно объединиться «перед лицом российской угрозы». Кроме того, на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским госсекретарь заявил, что Вашингтон предупредил Москву о «серьезных последствиях», с которыми Россия столкнется при «возобновлении агрессии» против республики.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вновь отметил, что страна не собирается вторгаться на территорию Украины и перемещает войска только внутри своей территории по собственному усмотрению. Кроме того, в ходе телефонного разговора с Блинкеном 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил американского коллегу перестать «тиражировать спекуляции» на данную тему.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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