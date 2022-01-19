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МИД Украины потребовал опровергнуть слова вице-премьера Словакии о Крыме

Ведомости

Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым заявление вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме и требует опровергнуть его, заявил пресс-секретарь МИДа страны Олег Николенко изданию «РБК-Украина».

«В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины <…> Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений», — заявил Николенко. 

Он добавил, что чиновник дружественной Украине страны продемонстрировал «искаженное восприятие» вопроса о принадлежности Крыма и санкций.

Ранее Сулик заявил, что санкции Евросоюза против России приносят только вред. Россияне не вернут Крым Украине, поэтому нужно смотреть вперед и развивать отношения с Москвой. Представители высшего руководства других стран Евросоюза, по словам Сулика, разделяют такой взгляд. Об этом они говорят «за закрытыми дверями» заседаний в ЕС. При этом ситуация на границе России и Украины имеет негативное влияние на отношения стран ЕС с Москвой, подчеркнул он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: В правительстве Словакии назвали российскую принадлежность Крыма безальтернативной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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