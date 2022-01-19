МИД Украины потребовал опровергнуть слова вице-премьера Словакии о Крыме

Ранее Сулик заявил, что санкции Евросоюза против России приносят только вред. Россияне не вернут Крым Украине, поэтому нужно смотреть вперед и развивать отношения с Москвой. Представители высшего руководства других стран Евросоюза, по словам Сулика, разделяют такой взгляд. Об этом они говорят «за закрытыми дверями» заседаний в ЕС. При этом ситуация на границе России и Украины имеет негативное влияние на отношения стран ЕС с Москвой, подчеркнул он.