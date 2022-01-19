МИД Украины потребовал опровергнуть слова вице-премьера Словакии о Крыме
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемым заявление вице-премьера, министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме и требует опровергнуть его, заявил пресс-секретарь МИДа страны Олег Николенко изданию «РБК-Украина».
«В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины <…> Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений», — заявил Николенко.
Он добавил, что чиновник дружественной Украине страны продемонстрировал «искаженное восприятие» вопроса о принадлежности Крыма и санкций.
Ранее Сулик заявил, что санкции Евросоюза против России приносят только вред. Россияне не вернут Крым Украине, поэтому нужно смотреть вперед и развивать отношения с Москвой. Представители высшего руководства других стран Евросоюза, по словам Сулика, разделяют такой взгляд. Об этом они говорят «за закрытыми дверями» заседаний в ЕС. При этом ситуация на границе России и Украины имеет негативное влияние на отношения стран ЕС с Москвой, подчеркнул он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.