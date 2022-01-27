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В ФРГ подтвердили планы проведения онлайн-встречи бизнесменов с Путиным

Ведомости

Восточный комитет германской экономики подтвердил проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом [России Владимиром] Путиным и важными для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», - пояснили в комитете. При этом детали встречи и названия компаний, которые примут участие в встрече, не уточнены.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что онлайн-встреча президента и представителей немецкого бизнеса запланирована на 3 марта. Ее организатором выступает берлинская промышленная группа Ost-ausschuss, в которую входят такие промышленные компании, как Siemens AG, Volkswagen AG и BASF SE.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, Россия является 14-м крупнейшим торговым партнером Германии, объем импорта и экспорта которой в 2020 г. составил 44,6 млрд евро.

Накануне Путин провел видеоконференцию с представителями итальского бизнеса. Основными темами встречи стали торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии и перспективы дальнейшего расширения деловых связей. Участие в видеоконференции приняли также члены российского правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных