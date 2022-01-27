В ФРГ подтвердили планы проведения онлайн-встречи бизнесменов с Путиным

«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом [России Владимиром] Путиным и важными для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», - пояснили в комитете. При этом детали встречи и названия компаний, которые примут участие в встрече, не уточнены.