В ФРГ подтвердили планы проведения онлайн-встречи бизнесменов с Путиным
Восточный комитет германской экономики подтвердил проведение традиционной встречи представителей бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
«Восточный комитет традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом [России Владимиром] Путиным и важными для экономики министрами. И в этом году запланирована встреча в онлайн-формате», - пояснили в комитете. При этом детали встречи и названия компаний, которые примут участие в встрече, не уточнены.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что онлайн-встреча президента и представителей немецкого бизнеса запланирована на 3 марта. Ее организатором выступает берлинская промышленная группа Ost-ausschuss, в которую входят такие промышленные компании, как Siemens AG, Volkswagen AG и BASF SE.
По данным Федерального статистического управления ФРГ, Россия является 14-м крупнейшим торговым партнером Германии, объем импорта и экспорта которой в 2020 г. составил 44,6 млрд евро.
Накануне Путин провел видеоконференцию с представителями итальского бизнеса. Основными темами встречи стали торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии и перспективы дальнейшего расширения деловых связей. Участие в видеоконференции приняли также члены российского правительства.