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Германия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже

Ведомости

Правительство Германии объявило сотрудника российского консульства в Мюнхене персоной нон грата и выслало его из страны, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, этот человек, имя которого не раскрывается, в действительности якобы был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России и занимался шпионажем. Арестовать его не смогли из-за дипломатического статуса.

Ситуация с дипломатом связана с делом россиянина Ильнура Нагаева, арестованного в Германии в июне прошлого года по подозрению в шпионаже, отмечает Spiegel. Мужчина работал научным сотрудником кафедры машиностроения факультета математики, естественных наук и материаловедения университета Аугсбурга и, по данным немецкой генпрокуратуры, с октября 2020 г. по июнь 2021 г. минимум трижды виделся с сотрудником российской секретной службы. Более того, на двух встречах Нагаев якобы передал «информацию с территории университета», получив за это деньги.

Spiegel уточняет, что секретные службы, с которыми сотрудничал Нагаев, интересовались технологиями европейской ракеты-носителя «Ариан». Сам ученый сказал следователям, что не знал, что имеет дело с российской разведкой.

В августе 2021 г. полиция задержала в немецком Потсдаме гражданина Великобритании Дэвида С. подозрению в работе на российские спецслужбы. Тот работал в британском посольстве в Берлине. По данным следователей, этот человек как минимум один раз отправил документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки в обмен на деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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