Германия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже
Правительство Германии объявило сотрудника российского консульства в Мюнхене персоной нон грата и выслало его из страны, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
По информации издания, этот человек, имя которого не раскрывается, в действительности якобы был сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России и занимался шпионажем. Арестовать его не смогли из-за дипломатического статуса.
Ситуация с дипломатом связана с делом россиянина Ильнура Нагаева, арестованного в Германии в июне прошлого года по подозрению в шпионаже, отмечает Spiegel. Мужчина работал научным сотрудником кафедры машиностроения факультета математики, естественных наук и материаловедения университета Аугсбурга и, по данным немецкой генпрокуратуры, с октября 2020 г. по июнь 2021 г. минимум трижды виделся с сотрудником российской секретной службы. Более того, на двух встречах Нагаев якобы передал «информацию с территории университета», получив за это деньги.
Spiegel уточняет, что секретные службы, с которыми сотрудничал Нагаев, интересовались технологиями европейской ракеты-носителя «Ариан». Сам ученый сказал следователям, что не знал, что имеет дело с российской разведкой.
В августе 2021 г. полиция задержала в немецком Потсдаме гражданина Великобритании Дэвида С. подозрению в работе на российские спецслужбы. Тот работал в британском посольстве в Берлине. По данным следователей, этот человек как минимум один раз отправил документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки в обмен на деньги.