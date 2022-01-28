Германия объявила российского дипломата персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже

Ситуация с дипломатом связана с делом россиянина Ильнура Нагаева, арестованного в Германии в июне прошлого года по подозрению в шпионаже, отмечает Spiegel. Мужчина работал научным сотрудником кафедры машиностроения факультета математики, естественных наук и материаловедения университета Аугсбурга и, по данным немецкой генпрокуратуры, с октября 2020 г. по июнь 2021 г. минимум трижды виделся с сотрудником российской секретной службы. Более того, на двух встречах Нагаев якобы передал «информацию с территории университета», получив за это деньги.