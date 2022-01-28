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Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов НАТО и России

Ведомости

России и НАТО следует возобновить дипломатические контакты, Североатлантический альянс готов к честным переговорам с Россией, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире радио «Эхо Москвы».

«Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). Он выразил готовность провести честные и добросовестные переговоры по существу и выслушать российские озабоченности.

В октябре прошлого года НАТО решил выслать восемь представителей России при альянсе в Брюсселе за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности. Таким образом, число представителей РФ при НАТО должно было сократиться с 20 до 10. В ответ Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, а также прекратила работу информационного бюро НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.

В марте 2018 г. военный альянс НАТО сократил численность российского представительства на треть — с 30 до 20 человек. Такие действия военный альянс предпринял «в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО».

Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете Россия — НАТО. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в не состоявшемся в 2020 г. заседании совета Россия — НАТО и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.

Ранее по теме: Россия приостановит работу своего представительства при НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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