Столтенберг выступил за возобновление дипломатических контактов НАТО и России
России и НАТО следует возобновить дипломатические контакты, Североатлантический альянс готов к честным переговорам с Россией, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире радио «Эхо Москвы».
«Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты. И мы высказали другие предложения, где мы можем найти что-то общее в политическом смысле», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). Он выразил готовность провести честные и добросовестные переговоры по существу и выслушать российские озабоченности.
В октябре прошлого года НАТО решил выслать восемь представителей России при альянсе в Брюсселе за «враждебную деятельность» и упразднить еще две должности. Таким образом, число представителей РФ при НАТО должно было сократиться с 20 до 10. В ответ Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, а также прекратила работу информационного бюро НАТО и деятельность военной миссии связи НАТО в Москве.
В марте 2018 г. военный альянс НАТО сократил численность российского представительства на треть — с 30 до 20 человек. Такие действия военный альянс предпринял «в ответ на первое применение химического оружия на территории НАТО».
Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявлял, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете Россия — НАТО. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинял Москву в не состоявшемся в 2020 г. заседании совета Россия — НАТО и выражал сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.