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Захарова напомнила главе британского МИДа о запрошенных Россией коррупционерах

Ведомости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о возможной конфискации собственности российских бизнесменов в британской столице в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины напомнила о коррупционерах, которых Москва ранее просила выдать у Лондона.

«Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что правительство Великобритании может ввести запрет на въезд для людей, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей, а также заблокировать активы энергетических компаний. Накануне же Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне. При этом, отвечая на вопрос о том, не скажется ли это на британских инвесторах, министр сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации — сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь», — отметила в ответ на это Захарова. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трасс тревожным. Это является поводом для беспокойства не только для России и ее компаний, но и для международных финансовых и бизнес-структур, добавил он.

Ранее Захарова иронично высказалась по поводу заявления Трасс о том, что Украина пережила много вторжений — «от монголов до татар». Она задала главе британского МИДа вопрос, сколько лет прошло между нападениями монголов и татар на республику, а также спросила, кто выдал политику диплом. 

Ранее по теме: Times узнала о планах Британии ввести новые санкции против российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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