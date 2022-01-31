Захарова напомнила главе британского МИДа о запрошенных Россией коррупционерах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс о возможной конфискации собственности российских бизнесменов в британской столице в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины напомнила о коррупционерах, которых Москва ранее просила выдать у Лондона.
«Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее сегодня издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что правительство Великобритании может ввести запрет на въезд для людей, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей, а также заблокировать активы энергетических компаний. Накануне же Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне. При этом, отвечая на вопрос о том, не скажется ли это на британских инвесторах, министр сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации — сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь», — отметила в ответ на это Захарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трасс тревожным. Это является поводом для беспокойства не только для России и ее компаний, но и для международных финансовых и бизнес-структур, добавил он.
Ранее Захарова иронично высказалась по поводу заявления Трасс о том, что Украина пережила много вторжений — «от монголов до татар». Она задала главе британского МИДа вопрос, сколько лет прошло между нападениями монголов и татар на республику, а также спросила, кто выдал политику диплом.