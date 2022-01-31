Захарова напомнила главе британского МИДа о запрошенных Россией коррупционерах

Ранее сегодня издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что правительство Великобритании может ввести запрет на въезд для людей, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей, а также заблокировать активы энергетических компаний. Накануне же Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне. При этом, отвечая на вопрос о том, не скажется ли это на британских инвесторах, министр сказала, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».