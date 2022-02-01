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Политика

США начали эвакуацию семей дипломатов из Белоруссии

Ведомости

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Белоруссии покинуть страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 31 января.

Решение было принято в связи с расширением «необычного и вызывающего беспокойство» военного присутствия России вблизи границы с Украиной, отметили в госдепе. Американские граждане, находящиеся на территории Белоруссии или планирующие посетить ее, должны знать, что ситуация непредсказуема, а в регионе наблюдается повышенная напряженность, отмечается в сообщении. Госдеп также присвоил Белоруссии максимальный — четвертый — уровень опасности, равнозначный рекомендации не въезжать в страну.

24 января в МИД Украины сообщили, что об отъезде части дипломатов и членов семей заявили США, Великобритания, Австралия и Германия. В воскресенье, 30 января, Канада объявила об эвакуации рядовых сотрудников своего посольства в Киеве. При этом канадский дипломатический конкурс усилят сотрудниками, работающими в области реформы сектора безопасности, урегулирования конфликтов, демократических реформ, консульских услуг и дипломатии.

Остальные 124 государства и международные организации, которые представлены в республике, в том числе НАТО, ООН и ОБСЕ, отказались вывозить своих сотрудников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отъезд дипломатов западных стран ошибкой. По его мнению, на фоне нарастания напряженности Киев нуждается в поддержке союзников на месте.

Россия неоднократно отрицала планы военной агрессии в отношении Украины. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет», — заявил глава МИДа Сергей Лавров на прошлой неделе. Глава российской дипломатии также не стал исключать того, что нагнетание паники вокруг ситуации на границе призвано прикрыть возможные попытки Киева саботировать минские соглашения.

Накануне в Совете Безопасности ООН по инициативе США прошло открытое заседание по ситуации вокруг Украины. Против проведения заседания выступали Россия и Китай. В ходе своего выступления постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия стянула к границам республики более 130 000 военных, однако о высоком риске вторжения говорить не стал. Он добавил, что Украина не планирует начинать наступление ни против Крыма, ни против Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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