США начали эвакуацию семей дипломатов из Белоруссии

Накануне в Совете Безопасности ООН по инициативе США прошло открытое заседание по ситуации вокруг Украины. Против проведения заседания выступали Россия и Китай. В ходе своего выступления постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия стянула к границам республики более 130 000 военных, однако о высоком риске вторжения говорить не стал. Он добавил, что Украина не планирует начинать наступление ни против Крыма, ни против Донбасса.