В Афганистане на руководящие посты назначили первых двух женщин
«Талибан» (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация) впервые с момента прихода к власти в Афганистане объявил о назначении женщин на руководящие посты. Соответствующие сообщения опубликовал на своей странице в Twitter заместитель министра информации и культуры в сформированном боевиками правительстве Забихулла Муджахид.
Так, согласно распоряжению исполняющего обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда, Малалай Рахим стала директором Малалайского родильного дома. А доктор Ариан назначена директором гинекологической клиники Шахра Ара в Кабуле. Как уточнил Муджахид, кандидатуру последней предложило Министерство высшего образования.
Талибы пришли к власти в Афганистане в августе прошлого года после того, как США вывели из страны своих военных, находившихся там около 20 лет. Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.
При этом женщинам разрешили посещать университеты при условии, что они будут учиться отдельно от мужчин и постоянно носить хиджабы. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих, журналисткам запретили работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами и «находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи». При этом в сентябре первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед заявила, что международная помощь Афганистану будет оказана, если талибы обеспечат права девочек и женщин на образование.
3 декабря новое правительство Афганистана издало указ, в соответствии с которым женщин нельзя выдавать замуж против их воли. Документ постулировал, что они не являются собственностью. Через четыре месяца после смерти мужа вдова «имеет право выбирать и определять свое будущее», а также вступать в брак повторно, говорилось в указе.