В Афганистане на руководящие посты назначили первых двух женщин

При этом женщинам разрешили посещать университеты при условии, что они будут учиться отдельно от мужчин и постоянно носить хиджабы. Хиджаб обязали надевать также женщин-телеведущих, журналисткам запретили работать в одном и том же СМИ с коллегами-мужчинами и «находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи». При этом в сентябре первый заместитель генсека ООН Амина Мохаммед заявила, что международная помощь Афганистану будет оказана, если талибы обеспечат права девочек и женщин на образование.