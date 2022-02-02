У Кремля есть план на случай ограничений банковских операций с долларом

В январе CNN сообщал, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. Речь идет о запрете на ввоз в Россию смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей, говорил один из чиновников.