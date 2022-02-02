У Кремля есть план на случай ограничений банковских операций с долларом
У российских властей есть планы по хеджированию рисков и минимизации последствий в случае санкций США, которые, в частности, могут ограничить для российских банков выполнение ряда операций в долларах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий есть», — заявил Песков. Он еще раз призвал США отказаться от провокаций и нагнетания напряженности в Европе.
В январе CNN сообщал, что в Вашингтоне обсуждается возможность введения санкций против российских коммерческих банков и энергетического сектора, осложнение доступа к рынкам капитала, отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничение экспорта в страну. Речь идет о запрете на ввоз в Россию смартфонов, а также ключевых авиационных и автомобильных запчастей, говорил один из чиновников.
Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США сейчас не рассматривают введение в отношении России санкций на экспорт нефти и газа или отключение страны от международной банковской системы SWIFT.
Президент США Джо Байден также допустил введение персональных санкций против Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Песков, комментируя такое заявление, заявил, что потенциальное введение санкций в отношении главы государства не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями.
Кремль и российский МИД также многократно опровергали сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину. Тем не менее США и Евросоюз регулярно предупреждают о санкциях, которые введут против России за нападение на республику.