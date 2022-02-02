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CNN: Байден одобрил переброску дополнительных войск США в Восточную Европу

Ведомости

Президент США Джо Байден одобрил отправку нескольких тысяч военных в Восточную Европу в добавок к тем, что там уже размещены, ожидается, что Пентагон подтвердит это в ближайшее время, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц. 

По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении 2000 американских военнослужащих в Польше, еще несколько тысяч военных разместят на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию. Источник также утверждает, что США привели в состояние повышенной боевой готовности 8500 солдат на случай, если придется задействовать силы реагирования НАТО. В сообщении также говорится, что переброска войск состоится «в ближайшие дни». 

CNN подчеркнул, что на прошлой неделе США и несколько союзников по НАТО обсуждали вопрос о размещении нескольких тысяч военнослужащих в восточноевропейских странах альянса до потенциального российского «вторжения» на Украину «в качестве демонстрации поддержки». 

31 января глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну доставлена пятая партия вооружений из США — 84 т боеприпасов различного калибра. Отмечалось, что поставки вооружения происходят в рамках одобренной администрацией Байдена помощи Украине на сумму $200 млн. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что оружие, которое получает Киев от стран Запада и США, предназначено для обороны страны.

Материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины и якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику стали появляться в западных СМИ еще осенью прошлого года. При этом Кремль и Министерство иностранных дел множество раз говорили, что Россия не собирается ни на кого нападать, но проводит учения на своей территории и перемещает в рамках нее войска по собственному усмотрению.

28 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии роста напряженности с Россией. Он отметил, что из-за публикаций СМИ у западных стран складывается впечатление, будто по улицам Киева ездят танки и на Украине идет война, но это не так. Глава государства подчеркнул, что паника стране сейчас не нужна. Также он добавил, что высказывания западных политиков о том, что на Украине скоро может начаться война, дорого обходятся республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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