МИД Белоруссии заявил протест Украине после обнаружения беспилотника
МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима и заявил ему протест из-за запуска беспилотника на территорию республики, следует из публикации на сайте белорусского ведомства.
«3 февраля 2022 г. в МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Беларуси», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек границу Белоруссии. Вооруженные силы республики смогли приземлить дрон, после чего специалисты установили, что «он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Внешнеполитическое ведомство республики заявило послу Украины, что Киев "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе".
При этом информацию о запуске беспилотника на территорию Белоруссии в украинском МИДе опровергли. По словам пресс-секретаря ведомства Олега Николенко, Украина не использовала беспилотник, а заявления Минска являются «игрой вместе с дестабилизирующей деятельностью России».
«Еще одна провокация Белоруссии. Мы категорически отвергаем обвинения в том, что Украина использовала беспилотник на своей границе с Беларусью. Мы призываем Минск воздерживаться от игры вместе с дестабилизирующей деятельностью России. Спокойствие на украинско-белорусской границе отвечает интересам всего региона», — сказал представитель МИДа Украины.
На территории Белоруссии в настоящий момент проходит проверка сил реагирования Союзного государства. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Также проверят готовность и способность дежурных по ПВО сил прикрыть важные объекты на территории страны. Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.