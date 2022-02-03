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Путин заявил о совместной поездке на Олимпиаду c президентом Аргентины

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Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелем Фернандесом. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».

«Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Путин в начале встречи.

4 февраля Путин в ходе визита в Пекин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр. Главы России и Китая обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что состав делегации Путина на Олимпиаде в Пекине сократят до шести человек. По его словам, в состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков. Такое решение помощник президента объяснил требованием принимающей стороны из-за пандемии, писал «Интерфакс».

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных