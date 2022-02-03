Путин заявил о совместной поездке на Олимпиаду c президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет на Олимпийские игры в Пекин вместе с президентом Аргентины Альберто Анхелем Фернандесом. Кадры встречи показал телеканал «Россия 24».
«Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», — сказал Путин в начале встречи.
4 февраля Путин в ходе визита в Пекин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в открытии Олимпийских игр. Главы России и Китая обсудят ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня.
Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что состав делегации Путина на Олимпиаде в Пекине сократят до шести человек. По его словам, в состав делегации войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков. Такое решение помощник президента объяснил требованием принимающей стороны из-за пандемии, писал «Интерфакс».
XXIV зимние Олимпийские игры 2022 г. пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и в чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 г. Также запрещено использование гимна и герба страны. Атлеты из России будут выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна РФ будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.