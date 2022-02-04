Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого они договорились продолжить совместную работу над пакетом санкций против России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
«Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] подчеркнул, что санкции должны будут немедленно вступить в силу в случае вторжения России в Украину», — говорится в сообщении. Джонсон и Шольц сошлись во мнении, что странам необходимо отправить России «четкое и последовательное послание», чтобы обозначить возможные последствия «нападения» на Украину.
При этом политики согласись с важностью ведения диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы «положить конец нынешней напряженности», подчеркнули в канцелярии. 15 февраля запланирован визит Шольца в Москву. Он проведет с президентом России Владимиром Путиным субстантивные переговоры, после которых состоится пресс-конференция. По информации источников газеты Süddeutsche Zeitung, основной целью поездки канцлера станет «снижение напряженности» вокруг Украины.
2 февраля Путин и Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Путин обратил внимание на «хронический саботаж» Киевом минских соглашений. Днем ранее Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.