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Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого они договорились продолжить совместную работу над пакетом санкций против России, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

«Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] подчеркнул, что санкции должны будут немедленно вступить в силу в случае вторжения России в Украину», — говорится в сообщении. Джонсон и Шольц сошлись во мнении, что странам необходимо отправить России «четкое и последовательное послание», чтобы обозначить возможные последствия «нападения» на Украину.

При этом политики согласись с важностью ведения диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы «положить конец нынешней напряженности», подчеркнули в канцелярии. 15 февраля запланирован визит Шольца в Москву. Он проведет с президентом России Владимиром Путиным субстантивные переговоры, после которых состоится пресс-конференция. По информации источников газеты Süddeutsche Zeitung, основной целью поездки канцлера станет «снижение напряженности» вокруг Украины.

2 февраля Путин и Джонсон провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Путин обратил внимание на «хронический саботаж» Киевом минских соглашений. Днем ранее Джонсон посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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