Песков прокомментировал петицию об отставке Кадырова

20 января этого года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Грозный его супругу Зарему Мусаеву. 2 февраля Старопромысловский районный суд города арестовал женщину до 1 апреля, ей предъявили обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза.