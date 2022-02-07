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Песков прокомментировал петицию об отставке Кадырова

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя петицию с требованием снять с должности главу Чечни Рамзана Кадырова, напомнил журналистам о возможности накрутки голосов при подобных голосованиях. 

«Там обезличенное голосование, которое может накручиваться, накручиваться ботами и т. д. Соответствующим образом и относимся к этому», — сказал он на брифинге.

Накануне политик Илья Яшин разместил на Change.org петицию с просьбой к президенту России подписать указ об отставке Кадырова. Автор инициативы объяснил ее превращением Чечни в «обособленное государство» внутри страны, где «российские законы, по сути, не работают». Он указал на угрозы региональных чиновников в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. Кроме того, по словам Яшина, Кадыров «так и не смог решить экономические проблемы республики». К 16.50 мск петицию подписали 38 487 человек.

20 января этого года чеченские силовики ворвались в квартиру семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Грозный его супругу Зарему Мусаеву. 2 февраля Старопромысловский районный суд города арестовал женщину до 1 апреля, ей предъявили обвинения в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Мусаева уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», так как после ее доставки в Грозный якобы напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. 

Вдобавок глава Чечни обвинил одного из сыновей Янгулбаева в прямых угрозах в свой адрес. По его словам, дети экс-судьи делали «экстремистские высказывания» и «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях» некоего Telegram-канала. Политик предупредил, что члены этой семьи не смогут ходить, «свободно наслаждаясь жизнью», «пока жив хоть один чеченец».

Помимо этого 23 января Кадыров назвал «пособниками террористов» члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте ситуации с Янгулбаевыми. Позже Милашина уехала из страны.

Песков, комментируя происходящее, заявил, что Кремль не будет разбираться в происходящем, так как это не является его прерогативой. По его словам, президенту передали письменный доклад по этой ситуации. 2 февраля президент России Владимир Путин провел встречу с Кадыровым, которая не анонсировалась заранее.

Ранее по теме: Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус Янгулбаева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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