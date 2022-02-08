CNN узнал о причинах отмены встречи главы МИД Германии и Зеленского

Визит Бербок на Украину был запланирован 7 и 8 февраля. Она планировала встретиться с Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. Немецкий министр планировала обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также поговорить о возрождении «нормандского формата» и выразить поддержку Украине. Вдобавок Бербок собиралась отправиться на восток страны, поговорить с местными жителями и ознакомиться с военной обстановкой. Последний визит Бербок на Украину состоялся 17 января.