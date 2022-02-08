CNN узнал о причинах отмены встречи главы МИД Германии и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за ее отказа заявить, что ФРГ не будет поддерживать «Северный поток – 2» в случае вторжения России на Украину, а также из-за отказа Германии в военной помощи, сообщил в Twitter журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.
«Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил свою сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется (на Украину. – "Ведомости")», — рассказал Таппер.
По словам источника, официально это было оформлено как ошибка в планировании, однако отказ был намеренным. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада», — добавил собеседник Таппера.
Сама министр заявила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе, писал «Униан».
Визит Бербок на Украину был запланирован 7 и 8 февраля. Она планировала встретиться с Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. Немецкий министр планировала обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также поговорить о возрождении «нормандского формата» и выразить поддержку Украине. Вдобавок Бербок собиралась отправиться на восток страны, поговорить с местными жителями и ознакомиться с военной обстановкой. Последний визит Бербок на Украину состоялся 17 января.
Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. Комментируя данные о скоплении вблизи границ республики свыше 100 000 российских военных, руководство страны заявило, Россия проводит учения и перемещает военный контингент только внутри своей территории, никому не угрожая.