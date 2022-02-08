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CNN узнал о причинах отмены встречи главы МИД Германии и Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за ее отказа заявить, что ФРГ не будет поддерживать «Северный поток – 2» в случае вторжения России на Украину, а также из-за отказа Германии в военной помощи, сообщил в Twitter журналист CNN Джейк Таппер со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

«Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил свою сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода "Северный поток – 2", даже если Россия вторгнется (на Украину. – "Ведомости")», — рассказал Таппер.

По словам источника, официально это было оформлено как ошибка в планировании, однако отказ был намеренным. «Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада», — добавил собеседник Таппера.

Сама министр заявила, что изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе, писал «Униан».

Визит Бербок на Украину был запланирован 7 и 8 февраля. Она планировала встретиться с Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. Немецкий министр планировала обсудить ситуацию с безопасностью в регионе, а также поговорить о возрождении «нормандского формата» и выразить поддержку Украине. Вдобавок Бербок собиралась отправиться на восток страны, поговорить с местными жителями и ознакомиться с военной обстановкой. Последний визит Бербок на Украину состоялся 17 января.

Кремль и российское Министерство иностранных дел неоднократно опровергали сообщения западных СМИ и заявления политиков из США и Евросоюза о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению на Украину. Комментируя данные о скоплении вблизи границ республики свыше 100 000 российских военных, руководство страны заявило, Россия проводит учения и перемещает военный контингент только внутри своей территории, никому не угрожая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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