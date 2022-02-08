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В МИДе надеются, что ЕС не введет санкции против России

Ведомости

Российская сторона надеется, что Евросоюз не введет против нее новый пакет санкций, который может негативно сказаться на международной финансовой системе, заявил замглавы МИДа Александр Панкин в интервью «РИА Новости».

«Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще" благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить цели устойчивого развития, не произойдет», — подчеркнул Панкин.

Он также подчеркнул, что России нет смысла реагировать на поток новостей о новых пакетах санкций, которые могут принять США в случае якобы «вторжения» России на территорию Украины. «Всем уже давно понятно, что американские законодатели потеряли связь с реальностью, живут в царстве собственных фобий в отношении нашей страны, штампуя мракобесные планы сдерживания», — заключил он.

25 января президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против президента России Владимира Путина при «вторжении» России на Украину. В целом США и ряд европейских государств говорят о потенциальных ограничениях с осени прошлого года — тогда в СМИ стали появляться сообщения о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению в республику. На данный момент в США уже опубликовано несколько законопроектов, предполагающих санкции против высшего военно-политического руководства России, а также экономические, секторальные ограничения, санкции в отношении крупных компаний, в частности банков и сырьевых предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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