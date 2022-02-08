Песков рассказал о переговорах Путина и Макрона

Он отметил, что Макрон и его делегация переночевали в отеле, однако не уточнил, в каком именно. На вопрос, каким именно российским вином угощали президента Франции на рабочем обеде, Песков призвал не заниматься рекламой и добавил, что в России много хороших вин. На вопрос, действительно ли после переговоров Макрон прогулялся по Красной площади, Песков ответил, что не владеет деталями неофициальной части его визита.