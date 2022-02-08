Песков рассказал о переговорах Путина и Макрона
Между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном сложились конструктивные и содержательные отношения, поэтому в Кремле были готовы к тому, что переговоры затянутся по времени, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров», — заявил Песков. По его словам, в Кремле были готовы к продолжительным переговорам, тем более что Макрон решил переночевать в Москве перед тем, как отправиться в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После пресс-конференции Путин и Макрон поговорили еще примерно 20 минут. «Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени», — пояснил Песков.
Он отметил, что Макрон и его делегация переночевали в отеле, однако не уточнил, в каком именно. На вопрос, каким именно российским вином угощали президента Франции на рабочем обеде, Песков призвал не заниматься рекламой и добавил, что в России много хороших вин. На вопрос, действительно ли после переговоров Макрон прогулялся по Красной площади, Песков ответил, что не владеет деталями неофициальной части его визита.
Также Песков отметил, что Путин и Макрон созвонятся еще раз после визита президента Франции в Киев и обмена мнениями с членами ЕС. Президенты поговорят, когда посчитают это нужным, отметил он.