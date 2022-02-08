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Песков рассказал о переговорах Путина и Макрона

Ведомости

Между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном сложились конструктивные и содержательные отношения, поэтому в Кремле были готовы к тому, что переговоры затянутся по времени, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров», — заявил Песков. По его словам, в Кремле были готовы к продолжительным переговорам, тем более что Макрон решил переночевать в Москве перед тем, как отправиться в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После пресс-конференции Путин и Макрон поговорили еще примерно 20 минут. «Я думаю, что это обоюдное желание. Очень напряженная повестка дня и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента относительно нашей позиции, конечно, требует времени», — пояснил Песков.

Он отметил, что Макрон и его делегация переночевали в отеле, однако не уточнил, в каком именно. На вопрос, каким именно российским вином угощали президента Франции на рабочем обеде, Песков призвал не заниматься рекламой и добавил, что в России много хороших вин. На вопрос, действительно ли после переговоров Макрон прогулялся по Красной площади, Песков ответил, что не владеет деталями неофициальной части его визита.

Также Песков отметил, что Путин и Макрон созвонятся еще раз после визита президента Франции в Киев и обмена мнениями с членами ЕС. Президенты поговорят, когда посчитают это нужным, отметил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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